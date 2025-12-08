賈平凹新作《消息》　筆記體勾勒時代圖景

中評社北京12月8日電／據文匯網報導，日前，“百草奮興 人間消息——關於賈平凹的長篇小說創作”學術對談在遼寧師範大學舉行。著名作家賈平凹攜新作《消息》亮相，與邱華棟、陳曉明、何言宏、張學昕等文壇名家展開對談，共話中國當代文學的傳承與創新。“創作的根基在於巨大的真誠和飽滿的情感，這是文學創作最基本的要求。”在賈平凹看來，深入生活的意義不僅在於獲取創作素材和細節，更重要的是建立真摯的情感聯繫。



《消息》展現了當代人的生活態度、生命姿態，以及對傳統文化的尊重和對自然的敬畏。該作品承續中國古代筆記小說“志人”“志怪”的傳統，行文貌似實訪照錄，但更趨於對現實、人文、歷史、風物的志異與警世。文中的古塔、樹木、河流、山川、古建以及人物都具有靈性和寓意，勾勒出了一幅生動的當代生活地圖。



對話環節，中國作家協會副主席邱華棟分享了2023年在陝西神木與賈平凹相遇的經歷：“那天晚上快六點時遇到賈平凹先生，他說這一趟走得遠，從西安向北出發，沿著黃河在陝西和山西交界處一路行走，最後到達神木。”直至看到《消息》後，邱華棟才明白，賈平凹沿黃河行走的體驗，最終都融入到了這部新作之中。



邱華棟將《消息》的藝術結構比作一張精心編織的文學之網：這部作品在結構上頗具匠心，91個小節如同網絡的節點，相互關聯、彼此呼應，共同編織出一幅完整的時代畫卷。“這種網狀結構既展現了作家高超的藝術造詣，又體現了他對時代精神的深刻把握。”



邱華棟還特別指出，這種創新結構契合當代閱讀習慣。“《消息》的獨特之處在於，它既保持了文學作品的整體性，又適應了現代讀者的閱讀需求。讀者可以隨意選讀其中任一章節，都能獲得完整的閱讀體驗。這種‘形散神不散’的藝術特色，展現了賈平凹先生深厚的文學功力。”



行走美學：文學地理的建構



在分享創作心得時，賈平凹風趣地回顧了自己的文學生涯起點。“當年從西北大學中文系畢業時，系主任因為覺得我‘不善言辭’而否決了留校任教的提議。現在看來，這個決定反而讓我走上了編輯和寫作的道路。”