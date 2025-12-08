中評社北京12月8日電／網評：勇於擔當破局 香港揚帆再出發



來源：大公文匯網 作者：林龍安（全國政協委員、大灣區進出口商業總會會長）



香港特區第八屆立法會選舉的圓滿落幕，為香港由治及興的征程注入了強勁動力。作為“愛國者治港”原則的又一次生動實踐，這場安全有序、彰顯民意的選舉，不僅選出了兼具代表性與專業性的新一屆議員，更搭建起行政與立法良性互動的新平台。站在這一關鍵節點，香港特區政府正以更強的責任擔當整裝聚力，秉持“以結果為目標”，用務實作風破解難題，引領750多萬市民共同書寫香港繁榮穩定的新篇章。



新選制的先進性與優越性在此次選舉中得到充分印證。選舉過程安全順利，選舉委員會界別、功能界別和地方選區投票率大幅超越上屆，充分反映了香港全社會對選舉的高度認同和熱烈支持。新一屆立法會議員是愛國愛港的優秀代表，更是市民心聲的忠實傳遞者。尤其值得稱道的是，大埔火災事故發生後，許多候選人及相關政團社團立即暫停選舉宣傳，把全部工作重心轉到抗災救災上，以實際行動詮釋了“為民服務”的初心，生動印證了新選制打造高品質民主的初衷。這標誌著香港的民主實踐已擺脫過往爭拗內耗的困局，轉向以政綱論高低、以能力決勝負、以實績贏認同的良性軌道。



“一國兩制”是香港發展的最大優勢，中央支持是香港前行的最強後盾。過去幾年，特區政府帶領社會各界擔當有為，歷史性完成基本法第二十三條立法，推動香港世界競爭力升至全球第三，人才競爭力重回世界前十，用實績印證了“穩定是改革和發展的前提”的深刻道理。如今，新一屆立法會已然產生，行政與立法各司其職、良性互動的治理格局更加穩固。特區政府更能利用這一有利條件，以“時不我待、只爭朝夕”的緊迫感，團結社會各界銳意改革、奮發有為，既堅守“一國”之本，又善用“兩制”之利，在維護國家安全的基礎上推動高品質發展。



立法會選舉為香港重裝出發吹響了號角，而特區政府的責任擔當，正是這場新征程的核心驅動力。我們深信，特區政府將持續深化“拆牆鬆綁”的改革精神，主動對接國家“十五五”規劃，以北部都會區建設為引擎，通過成立專屬發展委員會、訂立專項法律等舉措，加速打造大灣區融合發展的橋頭堡；以創科升級為突破，強化國際金融、航運、貿易中心地位，同時開拓新增長點，讓香港的“超級連繫人”優勢充分釋放，推動香港發展深度融入國家戰略，在強國建設的大局中搶佔發展先機。



新一屆立法會的產生，讓特區政府以更堅定的信念、務實的作風、有力的舉措，推進新一輪的經濟發展，民生改善，讓香港這顆“東方之珠”在新時代綻放更加璀璨的光彩，為強國建設、民族復興偉業貢獻獨特力量！