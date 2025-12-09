上海華東師範大學中韓關係研究中心成立

（左起）華東師範大學黨委副書記孟鐘捷、前中國駐韓大使邱國洪、華東師範大學歷史學系終身教授沈志華、華東師範大學人文與社會科學研究院院長呂志峰共同為中心揭牌（活動主辦方供圖） 中評社香港12月9日電（記者 馬逸群）12月5日，華東師範大學中韓關係研究中心成立儀式暨首屆中韓關係研究青年論壇在上海華東師範大學舉行。本次活動由華東師範大學社會主義歷史與文獻研究院舉辦，來自中韓兩國高校、科研機構，以及中國涉東北亞研究的學術期刊等單位的40餘位專家學者出席，《中國評論》月刊責任編輯也參與此次活動。



開幕式由華東師大社會主義歷史與文獻研究院常務副院長姚昱教授主持。華東師範大學黨委副書記、社會主義歷史與文獻研究院院長孟鐘捷首先致歡迎辭。他指出，華東師範大學長期重視區域國別研究，特別是中國周邊國家的研究工作，中韓關係研究中心應運而生，有利於強化國際學術交流與跨學科融合。



孟鐘捷對中韓關係研究中心提出四點希望：第一是希望中心能夠深耕中韓政治、經濟、文化等關鍵領域，成為中韓關係研究的權威性學術平台；第二是希望中心構建跨學科的人才培養體系，著力培育知識結構完備、精通兩國國情、具備國際視野和理性精神的復合型研究人才，為兩國關係的未來奠定堅實的社會基礎；第三是希望中心能夠服務國家戰略、貢獻智庫智慧，將學術研究與中韓關係實踐及國家戰略緊密對接；第四是希望中心能夠推動開展中韓兩國高校智庫的常態化、深層次學術對話與人文交流，為增進兩國人民的相互理解與信任貢獻力量。



隨後，前中國駐韓國大使邱國洪致辭，他指出，在全球局勢複雜演變的背景下，兩國保持溝通、深化合作不僅具有現實必要性，也對穩定地區環境的重要意義。中韓關係在發展過程中不可避免地受到各種因素的影響，雙方都應保持戰略自主性和政策靈活性，推動構建更加穩定的地區合作結構。近年來中韓兩國陸續推出多項便利化措施，這些舉措為雙邊關係注入了新的動力，將進一步促進兩國關係的穩步向前。邱國洪強調，民間交流始終是中韓關係的重要基礎，雙方應以更加開放、包容的心態看待對方的發展道路與社會變化。他表示，此次中韓關係研究中心的成立將為中韓關係的健康、穩定發展貢獻智慧。

