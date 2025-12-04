中韓關係圓桌論壇　中評月刊代表發言

《中國評論》月刊責任編輯馬逸群在中韓關係圓桌論壇上為與會嘉賓介紹月刊情況（中國社科院大學 張家瑋攝） 中評社香港12月11日電（記者 樂國平）12月6日，中韓關係圓桌論壇在上海華東師範大學舉行，圓桌論壇邀請了多位中韓學者就當前兩國關係發表自身見解，也特別邀請了國內幾家重要的涉東北亞研究的學術期刊編輯出席並介紹了各自期刊的發展情況。《中國評論》月刊責任編輯馬逸群也在圓桌論壇上為與會嘉賓介紹了月刊的由來、發展與涉東北亞研究相關文章刊發情況。



馬逸群介紹，2023年以來，《中國評論》月刊連續兩次入選南京大學中國社會科學研究評價中心的“中國社會科學引文索引”港澳版來源期刊（CSSCI 2023－2024、2025－2026），受到中央有關部門、港澳台及海外智庫和新聞媒體的高度關注，激發和調動了國內高校科研院所涉台港澳和國際問題專家學者，尤其是中青年學者從事相關研究的積極性。《中國評論》月刊入選核心期刊，不僅標誌著《中國評論》學術地位的重大飛躍，也是港澳台智庫研究成果納入內地社科評價體系的重要突破。他也回顧了《中國評論》月刊的由來與定位。



馬逸群表示，經過近30年的努力，《中國評論》月刊已成為西方戰略和智庫界研究和解讀中國大陸對台和涉外政策的重要窗口。2021年11月，美智庫布魯金斯學會發表《布魯金斯學會專家從哪裡瞭解中國》一文，文中著名中國問題專家卜睿哲（Richard C. Bush）表示：“《中國評論》月刊是研究台灣問題的中國學者瞭解信息和發聲的一個重要途徑……如果要瞭解中國政府的對台政策和希望讀者如何看待台灣，這是最便捷的渠道。”上述評價彰顯了《中國評論》國際性的智庫影響力。美國加州大學洛杉磯分校東亞圖書館也完成了收藏《中國評論》月刊的相關程序。

