特朗普放話要介入　奈飛收購華納兄弟添變數

中評社北京12月8日電／美國流媒體巨頭奈飛公司5日宣佈與華納兄弟探索公司達成協議，收購後者的電視、電影製作室和流媒體業務，交易總價827億美元。奈飛擊敗另外兩家競購對手——娛樂和媒體業巨頭派拉蒙天舞公司和康卡斯特公司，被認為可能引發行業“地震”。



新華社報導，美國總統特朗普7日說，圍繞這筆收購是否應當繼續推進，他將參與決策並發表意見。特朗普稱，奈飛收購華納兄弟後將佔據較大市場份額，“毫無疑問將是個問題”。



分析人士指出，一旦收購成功，流媒體模式將進一步主導娛樂業，從而衝擊傳統影視行業的生產及發行模式，使好萊塢本已脆弱的就業市場更加回暖乏力。但目前收購或因美國監管部門的嚴格審查和特朗普的介入而存在變數。



奈飛如虎添翼



據媒體報導，若此次收購最終完成，奈飛將把擁有哈利·波特、蝙蝠俠等影視版權的華納兄弟工作室，擁有《權力的遊戲》《白蓮花度假村》等熱播劇的HBO電視台，連同流媒體平台HBO Max一併收入囊中。



奈飛首席財務官斯潘塞·諾伊曼5日表示，該交易有望幫助奈飛“吸引並留住更多訂閱用戶”。



美國銀行分析指出，奈飛此次收購可謂“一石三鳥”，不僅迫使華納退出競爭，還將對派拉蒙和康卡斯特造成實質性打擊。據估算，奈飛與華納兄弟合併後將在目前流媒體總時長中佔比超過20%，儘管仍低於優兔（YouTube）28%的佔比，但遠高於派拉蒙的5%和康卡斯特的4%。

