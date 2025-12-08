美媒：高關稅迫使美國港口推遲升級

中評社香港12月8日電／美國政府對中國產碼頭集裝箱起重機徵收高額關稅的政策，正在打亂其自身港口的現代化計劃。《華爾街日報》12月6日援引業內人士的話稱，美國的上述關稅計劃迫使其港口運營商考慮延後新增購置大型現代化起重機項目，推遲有關港口現代化升級的計劃。美國港口運營商警告說，高關稅將導致升級成本暴漲數千萬美元。



環球時報報導，上月美國政府在宣布暫停對中國船只徵收港口費同時，也宣布暫停對中國產碼頭集裝箱起重機暫停徵收高關稅一年。按此前的計劃，美國政府將對中國產起重機和集裝箱底盤車加征100%的關稅，並對某些貨物處理設備擬議徵收高達150%的新稅。



儘管高關稅計劃已被叫停，卻並沒能讓美國港口運營商安下心來。事實上，一些美國港口正在想方設法延長舊設備的使用壽命，而不是去添置現代化新設備。美國航運業官員表示，起重機從訂購到交付至少需要兩年，但暫停徵收關稅僅一年，不值得冒險去採購；此外，不斷變化的貿易政策也使投資規劃變得更加困難 。



美國港務局協會今年上半年統計發現，目前沒有任何一家美國國內製造商在生產碼頭集裝箱起重機。行業調查顯示，今後10年間美國計劃採購151台碼頭起重機，其中約80%從中國採購。美國港務局協會會長戴維斯表示，美國起重機製造業已經“消失了幾十年”，對中國起重機徵收高關稅絕不會“像施魔法般重振”美國起重機製造業。



《華爾街日報》直言，美國政府官員擔心美方在港口設備方面過於依賴中國。近幾十年來，中國已在造船、集裝箱和港口起重機製造等海事工業製造業領域占據主導地位。若停止從中國進口，美國一時很難獲得替代貨源，同時，培育並提升本土製造能力也非易事。



美國港務局協會表示，除中國之外目前世界上衹有少數幾家公司生產可供國際採購的港口集裝箱起重機。包括芬蘭科尼起重機、日本三井工程造船和瑞士利勃海爾。但美國港口運營商表示，這些起重機的成本比中國產起重機至少高出15%，而且這些公司加起來的產能也無法滿足美國每年約20台新起重機的需求。雖然美國政府一直在推動建立本土起重機製造業，但美國航運業官員表示，建立一個國內產業需數年時間，而且美國製造的起重機成本將高於亞洲和歐洲製造的起重機。