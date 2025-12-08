日方炒作“雷達照射”　中方：惡人先告狀

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京12月8日電（記者 海涵）就日前中日戰機事件，外交部發言人郭嘉昆12月8日在例行記者會上應詢表示，此次事件的關鍵是日本戰鬥機擅自闖入中方演訓區域，對中方軍事活動抵近偵察干擾，還惡人先告狀，炒作所謂“雷達照射”問題，顛倒黑白。



有日媒記者提問，日本防衛省發布消息，12月6日，中國海軍的戰鬥機對日本自衛隊的戰鬥機進行了“雷達照射”。請問進行“雷達照射”的目的是什麼？



郭嘉昆表示，中方已就這一問題闡明了嚴正立場。事實真相十分清楚，中方在有關海空域開展演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關操作專業規範，無可非議。艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達，是各國通常做法，也是確保飛行安全的正常操作。



郭嘉昆指出，此次事件的關鍵是日本戰鬥機擅自闖入中方演訓區域，對中方軍事活動抵近偵察干擾，還惡人先告狀，炒作所謂“雷達照射”問題，顛倒黑白，嫁禍於人，誤導國際社會。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。



郭嘉昆表示，明眼人都看得很清楚，日方此時蓄意散布和炒作軍事安全領域的虛假信息、渲染緊張局勢，完全是別有用心。我們強烈敦促日方，立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。