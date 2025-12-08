巴基斯坦已批准修建一條通往中國邊境國道

中評社香港12月8日電／巴基斯坦交通部部長阿卜杜勒·阿利姆·汗5日宣布，巴政府已批准修建一條從西北部開普省曼塞赫拉地區通往中國邊境的公路，並命名為新15號國道。此前巴基斯坦已有15號國道，主要連接曼塞赫拉和吉爾吉特－伯爾蒂斯坦地區的齊拉斯市，被視為喀喇昆侖公路（巴稱35號國道）的分支。



環球時報報導，由中方援建的喀喇昆侖公路於1979年全線通車，因年久失修，中方先後開啟喀喇昆侖公路改擴建項目和喀喇昆侖公路二期項目（赫韋利揚－塔科特段）。



巴基斯坦國家廣播電台引述阿卜杜勒的表態稱，連接曼塞赫拉和中國邊境地區的新15號國道將連接起曼塞赫拉、納蘭和齊拉斯等北部重鎮，設計為雙向四車道，可全年通車，既適合商業交通，也適合冬季旅遊。根據巴基斯坦交通部發布的簡報，新15號國道公路將以公私合營的模式共同開發，公路沿線將建設度假村、酒店、湖泊風景區和購物商圈，使其成為“一條新的旅遊走廊”。巴基斯坦政府將爭取在兩年內完成該公路的建設。



巴科技資訊類新聞網站TechJuice稱，原本的15號國道和喀喇昆侖公路都經過曼塞赫拉，但去往中國邊境仍需要通過喀喇昆侖公路後半程。根據目前規劃來看，新15號國道為15號國道的擴建，旨在為喀喇昆侖公路提供更快、更安全的替代路線，豐富巴基斯坦北部地區交通網絡，改善當地交通狀況。“新15號國道通往巴中邊境，也可以增強巴基斯坦與廣闊中亞地區的貿易聯繫、國防合作和北部邊境旅遊業的發展。當地社區將受益於商業機會的增加和交通便利性的提高。”