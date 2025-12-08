日媒：全球半導體扶持政策轉向

中評社香港12月8日電／日本經濟新聞報導，全球半導體產業的扶持政策正在迎來轉捩點。歐盟將主要支援對象從吸引外國企業轉換為區域內企業的研發，並開始討論數萬億日元規模的預算框架。除人工智慧（AI）半導體之外，半導體需求疲軟。在中國半導體國產化等背景下，由於中國資本旗下的安世半導體相關的混亂，經濟安全保障也將成為焦點。調整支援政策的氛圍加強。



作為歐盟執行機構的歐盟委員會提出了修改《歐洲半導體法》的方針，並開始討論具體的支援方案。接受歐盟委員會要求的業界團體收集了半導體巨頭的意見。業界團體方面要求歐盟單獨確保200億歐元規模的預算，最早將於2026年春季公佈修改法案。



歐盟根據2023年制定的歐洲半導體法，推進了外國企業的工廠招商。不過，英特爾取消了總投資300億歐元的德國新工廠計劃，扶持政策本身也不得不大幅調整。



歐盟委員會將探討旨在保護區域內企業技術的企業管理機制。近來，出現了中國資本旗下的安世半導體相關的混亂，包括本田由於半導體短缺而在部分工廠暫停生產等。該公司起源於荷蘭的飛利浦，在2020年之前被中國聞泰科技收購。



歐盟委員會將重點支援最大半導體製造設備企業荷蘭阿斯麥（ASML）和純電動汽車（EV）半導體巨頭德國英飛凌科技等區域內企業的研發。向尖端技術培育投入補貼，在中長期構建區域內的半導體供應鏈。



將半導體製造吸引到本國的政策在2022年以後在各地正式啟動。這是因為新冠疫情和中美對立導致供應鏈出現了混亂。



美國的新工廠也相繼推遲投產。美國特朗普政府向英特爾注資約89億美元，正在加強直接干預。還提出了與補助對象企業重新談判的方針，拜登前政府的支援政策有可能被大幅修改。



特朗普政權加強對英特爾的干預



歐洲和美國未能按計劃建立新工廠，是因為半導體需求疲軟。除AI伺服器半導體之外，面向個人電腦、智慧手機和汽車的半導體銷售額增長乏力。如果繼續增產，供需平衡將嚴重崩潰，因此半導體企業正在縮小新增投資。



中國對半導體產業的鉅額支援也是行情惡化的主要原因。法國市場調查公司Yole的數據顯示，中國的半導體產能在2024年比中國國內需求高出12%。在純電動汽車的需求停滯不前的情況下，用於純電動汽車的功率半導體等的供過於求預計將更加嚴重。其影響也波及日本，增產投資陷入停滯。中國不計盈虧的半導體振興政策影響供需的風險再次被意識到。