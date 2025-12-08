普京談中印關係　外交部回應

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京12月8日電（記者 海涵）就俄羅斯總統普京日前訪印及對中印關係的評論，外交部發言人郭嘉昆12月8日在例行記者會上應詢表示，中國、俄羅斯和印度都是新興經濟體和全球南方的重要成員。三國保持良好關係，不僅符合三國的自身利益，也有利於地區乃至全球的和平、安全、穩定與繁榮。



有記者提問說，俄羅斯總統普京上周對印度進行了訪問，普京同莫迪總理舉行了會談。兩位領導人將俄印的關係稱為“特殊戰略夥伴關係”，雙方簽署了一系列經濟合作和戰略合作協議，目標是到2030年實現貿易和投資關係的多樣化。另外兩國防長也進行了會晤，同意加強兩軍之間的交往。在訪印之間之前，普京總統稱中國和印度都是俄羅斯的親密夥伴，並且非常珍惜這種關係，他稱中印的領導人致力於解決中印之間問題，俄羅斯無權干涉中印之間的雙邊事務。考慮到中俄之間的關係非常密切，外交部如何看待普京的訪問以及對於中印關係的評論？



郭嘉昆表示，中國、俄羅斯和印度都是新興經濟體和全球南方的重要成員。三國保持良好關係，不僅符合三國的自身利益，也有利於地區乃至全球的和平、安全、穩定與繁榮。中方願同俄羅斯、印度繼續推動雙邊關係的向前發展。



郭嘉昆說，關於中印關係，中方願同印方一道努力，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，推動兩國關係持續健康穩定發展，更好惠及兩國和兩國人民，為維護亞洲乃至世界的和平與繁榮作出應有的貢獻。