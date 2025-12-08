國家發改委原副主任畢井泉嚴重違紀違法被雙開

中評社北京12月8日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對十四屆全國政協原常委、經濟委員會原副主任畢井泉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，畢井泉喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金，違規借用私營企業主車輛，接受可能影響公正執行公務的宴請以及旅遊、打高爾夫球等活動安排；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，由他人支付應當由其個人支付的費用，違規為親屬謀取利益；家風不正，對配偶、子女失管失教；將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、職工錄用等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



畢井泉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予畢井泉開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



畢井泉曾任國家食品藥品監督管理總局局長、黨組書記，國務院副秘書長、國家發改委副主任等職。