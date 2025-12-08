盧浮宮管道漏臟水　數百册圖書資料被淹

中評社北京12月8日電／據新華社報導，法國盧浮宮博物館管理人員7日向法國媒體證實，盧浮宮11月底因管道漏臟水導致數百册藏書受損。目前，館方一面著手修復受損圖書，一面對此事展開詳細調查。



臟水淹書



法新社等多家媒體7日援引盧浮宮高管弗朗西斯·斯泰因博克的話報導，漏水事件發生於11月26日，主要影響盧浮宮儲藏古埃及文明相關圖書及文獻資料的區域。



斯泰因博克說，初步統計顯示“300册至400册”圖書因被水淹而受損，清點工作仍在繼續，因此這一數字後續可能上升。這些圖書及文獻資料的發表年代介於19世紀晚期至20世紀早期，主要供專家學者、館員以及相關專業學生群體查閱，“屬於極其有用的學術資料，但算不上文物珍品”。



館方介紹，盧浮宮供暖及通風系統早已老化，已經關停數月，原計劃2026年9月徹底更換。但11月下旬，一個閥門被誤開，導致臟水漏出，且從藏書區域的天花板往下滲漏，淹壞了上述圖書及文獻資料。



斯泰因博克7日表示，受損圖書“將被烘幹，然後交由裝訂工人加以修復，最後重新送回書架上”。他同時強調，這場意外沒有損及任何文物，就目前掌握的情況看，沒有造成無法挽回的損失。



諸多隱患



盧浮宮表示，將啟動一場內部調查，以查清事件緣由。

