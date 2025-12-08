特朗普對澤連斯基失望　美媒：時機耐人尋味

中評社北京12月8日電／據新華社報導，美國總統特朗普7日晚說，對烏克蘭總統澤連斯基感到“失望”，因為後者“還沒讀過”美方提出的“和平計劃”。7日，俄羅斯對美國國家安全戰略報告表示“歡迎”。美國媒體表示，特朗普表態的時機耐人尋味。



“我不得不說，對於澤連斯基總統至今沒有讀過該提議，我有點失望。”特朗普當晚在華盛頓肯尼迪中心出席一場活動時告訴記者，“不過，他的人民喜歡這個計劃”。



特朗普當晚還說，美方近來分別與俄羅斯和烏克蘭兩國領導人就“和平計劃”展開會談，“我相信，俄羅斯對此沒意見，但我不確信澤連斯基對此是否沒意見”。



美國和烏克蘭代表團6日結束在美國佛羅里達州邁阿密舉行的3天會談，雙方主要討論了領土和安全保障問題。澤連斯基7日表示，與美方就“和平計劃”的談判具有建設性，但過程並不容易。



據美國阿克西奧斯新聞網站報導，澤連斯基6日與特朗普特使威特科夫和特朗普女婿庫什納進行了兩小時的電話會議。烏方談判代表預計將於8日從邁阿密返回歐洲，並在英國首都倫敦向澤連斯基通報美方新提議。澤連斯基計劃8日在英國與英法德等國領導人會面並進行磋商。



俄羅斯總統普京從未公開表示接受美方提出的“和平計劃”。普京和威特科夫2日在克里姆林宮舉行會談。俄總統助理烏沙科夫在會談後表示，會談沒有達成解決烏克蘭問題的折中方案。



美聯社報導注意到，特朗普公開對澤連斯基表達不滿，時機選擇耐人尋味。報導說，就在7日，俄羅斯對白宮4日深夜發表的美國國家安全戰略報告表示歡迎。

