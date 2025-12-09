12月8日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京12月9日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆12月8日主持例行記者會並就日本首相高市早苗涉台言論、日本炒作所謂“雷達照射”事件等回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：據報導，12月3日，針對日本首相高市早苗的涉台言論，自民黨副總裁麻生太郎對高市的態度表示肯定。請問中方對此有何評論？



郭嘉昆：這位日本政客的言論反映出高市首相及其背後的日本右翼勢力仍在錯判形勢，不思悔改，對國內外批評聲音充耳不聞，對干涉他國內政、武力威脅他國的行徑輕描淡寫、顛倒黑白、罔顧是非，對國際法和國際關係基本準則沒有表現出起碼的尊重，妄圖通過挑動衝突對立，突破戰後國際秩序，為日本軍國主義招魂。亞洲鄰國和國際社會都應對此保持高度警惕。



需要指出的是，這種把挑釁中國當作博取眼球、收割民意的行徑性質惡劣、非常危險。我們奉勸日方認認真真反思悔過，老老實實撤回高市首相謬論，不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。



中阿衛視記者：西班牙國王、法國總統剛訪問了中國，接下來德國外長也將訪華。請問中方對此怎麼看？是否認為歐洲轉變方向，想同中國合作？



郭嘉昆：今年以來，中國同歐洲國家高層交往頻密。雙方領導人就進一步發展戰略夥伴關係、深化互利合作達成重要共識，提供了戰略指引。當前國際局勢動蕩加劇，中歐加強戰略溝通、深化對話合作有利於雙方，也有利於世界。

