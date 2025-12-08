日媒：萬斯周圍聚集美國新一代保守勢力

中評社香港12月8日電／日本經濟新聞駐華盛頓飛田臨太郎撰文指出，美國副總統萬斯周圍正在聚集新一代保守勢力。萬斯是共和黨的下屆總統候選人的強有力爭奪者，展現出繼承特朗普總統領導的“MAGA（讓美國再次偉大）”運動，並部分採納自由主義政策的新保守姿態。文章內容如下：



“萬斯是一個讓人覺得‘我也能成為那個人’的人。在對於像英雄一樣的特朗普總統來說很困難的地方，他可能會讓人產生共鳴”。



美國智庫克萊蒙特研究所(the Claremont Institute)的副總裁Andrew Beck（音譯：安德魯・貝克）這樣評價萬斯的領導形象。如果萬斯政府上台，Andrew Beck被認為將擔任要職。



克萊蒙特還向特朗普政府輸送人才，在華盛頓迅速提高存在感。主張美國自建國以來，通過以基督教為基礎的價值觀，培養了與鄰居互相幫助的“美德”和“自豪感”。



認為最近數十年來，美國聯邦政府過於重視自由主義思想，破壞了傳統的道德基礎。提出對過度接納移民、自由主義的文化和教育政策進行根本性改革。



萬斯將“社會團結和重建共同體”定為作為政治家的核心。支撐這一理念的是克萊蒙特。認為在貧富差距固定化和毒品蔓延等背景下，美國社會需要變革。



萬斯在2016年出版了通過自己的家族描寫白人貧困階層真實面貌的《鄉下人的悲歌》（Hillbilly Elegy），一舉成名。2022年在參議院選舉中當選，40歲時就任副總統。



萬斯在高中畢業之前在中西部俄亥俄州米德爾敦度過，米德爾敦是其著作的主要舞台。萬斯家的鄰居傑里·波平斯（音譯）在接受採訪時表示，“對於萬斯能出生在這裡感到自豪”。



由於傳統製造業的衰退，鎮上到處都是失業的人，萬斯的母親也吸毒成癮。據稱在艱難的環境中，萬斯被祖母撫養長大。而萬斯的祖母正是對努力工作、擁有傳統思想感到自豪感的人，這培養了萬斯與家人和鄰居互相幫助的精神。



幼年時期的體驗有可能對現在看似矛盾的政治理念產生了影響。



萬斯在成為政治家的2年前的2020年曾表示，無法與傳統的左翼和右翼產生共鳴。批評左翼具有斷定貧困層處於不利地位的傲慢，右翼則具有只關注個人責任的冷漠。



萬斯周圍聚集的另一個新興智庫“美國指南針”制定的政策也充分反映了萬斯的這種兩面性。



在重視保守的文化和教育政策的同時，也推出富裕階層增稅、加強對大企業壟斷的限制、重視勞動者保護等以往被視為自由主義的政策。這是被稱為“改革保守”的共和黨新潮流。



在輿論調查中，支援萬斯擔任下一任總統的共和黨支援者遙遙領先。美國政治網站Politico報導稱，強有力競爭對手、國務卿魯比奧私下裡透露了轉為支援萬斯的可能性。魯比奧在基督教價值觀和改革保守的經濟政策方面與萬斯步調一致。



重視創新的被稱為“技術自由主義者”的新興保守勢力也支援萬斯。曾經與萬斯一起在矽谷工作過的投資家彼得·蒂爾(Peter Thiel)是核心人物。試圖通過自由的技術開發競爭改變世界的技術自由主義者與“MAGA（讓美國再次偉大）”之間也有矛盾。



特朗普對憲法禁止的總統第3個任期暗示出意願。一位傾向“MAGA（讓美國再次偉大）”的觀察者認為，是否能夠確認在剩下的1～2年裡MAGA運動能在萬斯的領導下團結起來，將決定 “第三任期論調”的走向。



萬斯的課題是能否擺脫在部分支援者中擁有狂熱人氣的特朗普的“卡里斯瑪（Charisma、超凡領袖型）色彩”，同時團結保守階層。萬斯的政治理念包含保守色彩較強的內容，因此要得到影響大選勝敗的無黨派層的廣泛認同，存在很大的障礙。