國家體育總局原局長苟仲文一審被判死緩

中評社北京12月8日電／2025年12月8日，江蘇省鹽城市中級人民法院一審公開宣判十四屆全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任苟仲文受賄、濫用職權案，對被告人苟仲文以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；以濫用職權罪判處有期徒刑五年，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。對苟仲文犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



新華社報導，經審理查明：2009年至2024年，被告人苟仲文利用擔任北京市副市長，北京市委常委、北京市委副書記，國家體育總局黨組書記、局長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、項目審批等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣2.36億餘元。2012年至2013年，苟仲文擔任北京市副市長期間，在相關項目收購過程中濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。



鹽城市中級人民法院認為，被告人苟仲文的行為構成受賄罪、濫用職權罪。苟仲文受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑；濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重，亦應依法懲處，並予數罪並罰。鋻於苟仲文受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物及孳息已全部追繳，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行。根據苟仲文犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。



據悉，鹽城市中級人民法院于2025年8月20日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人苟仲文及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，苟仲文進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾30餘人旁聽了庭審。