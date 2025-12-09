工聯會新當選議員亮相 承諾有擔當為民服務

工聯會8日下午舉辦“2025立法會換屆選舉成績報告會”，新當選的七位議員全數出席（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月9日電（記者 盧哲）隨著立法會換屆選舉圓滿結束，90位議員全部選出，香港特別行政區第八屆立法會已經順利組成。工聯會新當選的七位議員8日會見傳媒表示，會力行實幹，更顯擔當，將來在議會更好為市民發聲，為大家服務。工聯會會長吳秋北總結選舉成績，形容工聯會今屆選舉“有得有失”，但強調勇於開拓新領域。



香港特區第八屆立法會選舉12月7日舉行，新一屆立法會90名議員8日已全部選出。在選舉中派出16人參選的工聯會奪得7個議席，成為新一屆立法會擁有議席數排第三的政黨。工聯會8日下午舉辦“2025立法會換屆選舉成績報告會”，新當選的七位議員全數出席。



工聯會成功當選立法會議員的成員包括：會長吳秋北及鄧家彪、陳穎欣，三人分別在港島東、九龍東及新界西南成功連任。選委界方面，理事長黃國成功連任，梁子穎“轉跑道”當選；而林偉江和李廣宇則分別在功能界別勞工界取得席位。



報告會上，工聯會會長吳秋北、理事長黃國及其他當選議員，首先答謝市民支持，並感謝各界人士、同鄉社團和義工在選舉期間的鼎力支持，“讓工聯會推動香港實現良政善治、長治久安而貢獻力量”。



吳秋北表示，工聯會今次積極參與立法會換屆選舉，在9個地方選區中，合共取得260303票，得票率22.2%，整體選票成績與上屆比較有顯著增長，穩步拓展了群眾基礎。期望未來能與其他立法會議員齊心協力，攜手為香港的民主發展注入新動力，全力推動香港經濟繁榮穩定、共創更美好的未來。