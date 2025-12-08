MH370部分失聯乘客家屬索賠案一審宣判

中評社北京12月8日電／新華社報導，記者8日從北京市高級人民法院獲悉，北京市朝陽區人民法院12月5日對馬航MH370航班部分失聯乘客家屬索賠案一審宣判。朝陽法院依據《蒙特利爾公約》以及我國相關法律的規定，判令馬來西亞航空公司、馬來西亞國際航空有限公司就每案賠償乘客家屬死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金及其他損失和相關費用共計人民幣290餘萬元。



2016年起，75名失聯乘客家屬陸續提起訴訟，要求馬來西亞航空公司、馬來西亞國際航空有限公司等被告賠償損失、建立搜救基金等，共形成78件案件。



朝陽法院經審理查明，馬來西亞當地時間2014年3月8日凌晨1時22分，由馬航承運的航班號為MH370的波音民用客機飛行途中失聯。2015年1月19日，馬來西亞政府發佈聲明，正式宣佈MH370航班失事，並推定機上所有239名乘客和機組人員已遇難。



案件審理過程中，經朝陽法院主持多輪調解，47件案件的乘客家屬經與被告協商一致，已達成和解後撤訴。此次宣判的案件共8件，涉及8名乘客，均已依據法定程序宣告死亡。法院依法作出上述判決。



其餘23件案件，乘客家屬尚未申請宣告乘客死亡或尚未完成宣告程序，仍在審理程序中。