國際觀察：跨大西洋關係裂痕加深

中評社北京12月8日電／歐盟5日對美國社交媒體平台X開出1.2億歐元的鉅額罰單，引發美方強烈反應。美總統特朗普稱，如果歐盟繼續懲罰美國科技企業，美國將對歐加徵關稅。



鉅額罰單背後，是美歐圍繞數字主權的矛盾爭端。美國近日發佈新版國家安全戰略報告，數字監管正是這份報告提到的涉歐內容之一。



新華社報導，一些美歐媒體和專家認為，美方報告體現了歐洲在美國戰略中地位下降，同時表明跨大西洋關係發生更深層次變化的趨勢。美歐“裂痕”正不斷擴大，甚至在報告中出現價值觀“鴻溝”。這一趨勢也推升了歐洲“戰略自主”意願和進程。



數字主權之爭



歐盟5日依據《數字服務法案》作出首份“不合規決定”，認定美國企業家馬斯克旗下社交媒體平台X在透明度等方面違法，對其罰款1.2億歐元。此舉引發美國方面強烈反應。



美國國務卿魯比奧將歐盟罰單定性為“外國政府對所有美國科技平台和美國民眾的攻擊”。美國常務副國務卿克里斯托弗·蘭多稱，歐洲國家一方面通過北約向美國要軍事保護，一方面又通過歐盟推行與美國利益和安全相悖的政策，這種自相矛盾的做法令人質疑歐洲是否還是美國的合作伙伴。



歐盟高級官員則表示，歐盟保留監管美國科技公司的“主權權利”。



分析人士指出，美歐近年來圍繞數字監管紛爭不斷，背後是雙方的數字主權之爭。歐盟一直承受著美國數字巨頭擴張引發的多重衝擊，強調有必要以自決和開放的方式增強歐盟數字主權。而美國為維護全球數字產業霸主地位，多次指責歐盟數字監管對美科技企業不公平。



美國全國公共廣播電台網站的文章說，美歐圍繞數字主權問題的矛盾日益加劇。美歐之間從跨大西洋盟友關係演變為競爭對手。歐洲努力樹立數字監管的形象，特朗普政府則試圖打破歐方對美國數字公司追求更高利潤設立的壁壘和限制。



歐盟前內部市場委員蒂埃里·佈雷頓表示，歐盟面臨來自美國的壓力，要求其放棄來之不易的網絡安全法規，“我們絕不能屈服”。

