柬埔寨與泰國均稱對方發動入侵行為

中評社北京12月8日電／柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達在當地時間12月8日晚舉行的新聞發布會上表示，泰國第二次對柬埔寨發動武裝侵略，清楚地表明泰國意圖通過單方面劃定的地圖和武力改變邊界線，入侵、奪取並占領柬埔寨領土，這違反了國際法和《聯合國憲章》的原則。此類行徑對地區和全球穩定與和平構成最大威脅。



央視新聞報導，8日下午，泰國外交部就泰柬局勢舉行新聞發布會。發言人尼康德表示，當前局勢表明，柬埔寨先是入侵泰國，然後否認入侵行為，並以各種方式進行挑釁。泰國的目標是維護其主權和領土完整，因此，有必要採取一切軍事行動來捍衛其主權和領土完整，泰國的立場和行動將持續下去，直到柬埔寨改變立場，例如選擇走上真正和平的道路。同時，泰國強調，柬埔寨是踐踏兩國停火協議和10月份在馬來西亞吉隆坡簽署的聯合聲明的當事方。



尼康德還表示，泰國對柬埔寨的襲擊做出回應完全合法合規，且僅針對柬埔寨的軍事目標。泰國強烈譴責柬埔寨向泰國領土開火，導致多名泰國士兵傷亡，平民流離失所。泰國已將大量民眾疏散至臨時避難所，五個邊境地區的600多所學校和當地醫院關閉，泰國民眾的生活受到嚴重影響。尼康德還稱，柬埔寨散布虛假信息，以不人道的方式攻擊泰國，違反了多項協議，這清楚地表明，柬埔寨散布虛假信息是一種蓄意且反復進行的策略，旨在轉移國際社會的注意力。



尼康德說，泰國方面將採取進一步行動，向柬埔寨發出抗議信，並向東盟成員國、聯合國安理會和聯合國秘書長致函說明情況。