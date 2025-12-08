泰柬邊境為何重燃戰火？

中評社北京12月8日電／泰國和柬埔寨邊境地區7日起突發激烈衝突，多地響起密集炮火，數省居民緊急撤離。雙方均指責對方“先開火”，都證實出現人員傷亡。



新華社報導，不足兩月前，泰柬剛剛簽署和平聯合聲明。分析人士認為衝突背後牽涉地雷爭議、國內政治壓力及地區安全形勢。現階段衝突狀況如何？泰柬雙方各有何表態？為何再起衝突？



邊境狀況如何



在泰國四色菊府的邊境村莊，村民從8日6時起持續聽到炮聲。泰國《即時新聞》報導，首輪炮聲響起後，當地立即被劃入危險區，安保人員協助居民緊急撤離，部分民眾自行駕車離開。安保人員同時在村內巡查並廣播提示，敦促滯留居民盡快前往安全地點。



類似場景也出現在柬埔寨一側。8日清晨，柬埔寨柏威夏省的公路上，民眾騎著摩托車攜家帶口不斷向內地方向駛去。



自7日下午爆發小規模交火以來，泰國軍方已要求武里南府、素林府、四色菊府和烏汶府4個邊境省份的居民立即撤離。截至8日上午，撤離工作已完成約七成。另外，沙繳府雖未直接受到交火影響，也被要求在8日完成居民轉移。



泰國陸軍發言人文泰·蘇瓦里8日說，新一輪泰柬邊境衝突已造成泰方1名士兵死亡、8名士兵受傷。柬埔寨新聞部大臣奈帕德拉當天晚些時候表示，4名柬平民在邊境衝突中喪生。

