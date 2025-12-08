王毅同德國外長瓦德富爾會談

中評社北京12月8日電／12月8日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同德國外長瓦德富爾舉行會談。



新華社報導，王毅表示，瓦德富爾外長是德新政府成立以來外長首次來華訪問，此訪一波三折，但中國有句話叫做“好事多磨”，早來晚來都不是問題，重要的是為何而來。應當是為合作而來，而不是為吵架而來；是為增進理解信任而來，而不為擴大分歧而來。當前世界變亂交織、動蕩加劇。中德合作有利於助力兩國各自發展，有利於共同應對全球挑戰。中德應承擔起大國責任，本著相互尊重態度，跨越社會制度和歷史文化差異，建構起更為成熟的積極互動模式和更加穩定的雙邊政策框架。希望德國更加客觀理性看待中國，堅持中德伙伴關係定位，視中國發展為深化合作的機遇、互利共贏的動力，共同推動中德全方位戰略伙伴關係實現穩定健康發展。



王毅說，中方願同德方一道密切高層交往，加強戰略溝通，對接發展戰略，推進務實合作，為中德關係發展提供動力。德國作為歐盟第一大經濟體，是歐洲一體化主要力量和中方重要合作伙伴。希望德方推動歐盟回歸理性務實對華政策，堅持互利合作正確方向，通過對話化解分歧，避免將經濟問題政治化，將貿易問題工具化，將正常合作泛安全化。中德作為多邊主義的支持者、倡導者、踐行者，應加強團結協作，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



王毅從歷史、事實和法理角度深入闡述中方在台灣問題上的原則立場，指出日本現職領導人涉台錯誤言論的嚴重危害，與德國不同，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史。一個中國原則是中德關係的重要政治基礎，沒有任何模糊空間。希望德方理解和支持中方正當立場，堅決反對和抵制任何“台獨”言行。



瓦德富爾表示，德國也有結果好一切都好的說法。面對動蕩不定的世界，德中兩國需要肩負起特殊責任，加強溝通協作，成為彼此可信賴、可預測的合作伙伴。德方堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。德方期待明年舉辦新一輪德中政府磋商，願同中方密切高層交往，深化經貿等各領域合作，造福兩國人民。德國在華企業都對中國抱有信心，願繼續深耕中國市場。德方支持歐中通過對話尋求互利共贏，願為此發揮建設性作用。期待同中方在國際事務中加強協調，促進世界和平穩定與繁榮發展。



雙方還就烏克蘭危機交換意見。瓦德富爾介紹德方立場，希望中方發揮影響力，推動早日結束烏克蘭危機。王毅重申中方一貫立場，表示各方應珍惜當前政治解決危機的勢頭，相向而行，通過對話談判最終達成公平、持久、有約束力的和平協議。中方支持一切有利於和平的努力，將繼續為此發揮建設性作用。