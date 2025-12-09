社評：新選制下香港民主實踐與未來期許

二○二五年立法會換屆選舉中央點票站點票。（香港特區政府新聞處圖片） 中評社香港12月9日電（評論員 楊流昌）12月7日，香港特別行政區第八屆立法會選舉圓滿結束。此次選舉實現歷史性突破：投票率較上屆有所提升，所有90個議席，包括選委會界別40席、功能團體界別30席、分區直選20席均出現競爭，161名候選人通過90餘場選舉論壇與選民深度互動，最終依法選舉產生新一屆立法會議員。這場在特大火災後舉行的選舉，以“安全、有序、圓滿”的實踐，書寫了香港民主發展的新篇章。



選制設計：適配多元社會的“三分架構”



香港新選舉制度的核心優勢，在於其“廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性”的有機統一，而這首先體現在“三分結構”的制度設計上——選委會界別、功能團體界別、分區直選，三者各有側重又相互支撐，精準適配香港社會多元構成的實際。



選委會界別40席，由1500名來自工商、金融、專業、基層、勞工等領域的選委會委員選出，確保各界別精英代表進入議會，體現“彙聚各方智慧”的頂層設計；功能團體界別30席，覆蓋漁農、航運交通、教育、醫療衛生、科技創新等28個行業，讓商界、勞工、專業人士等“界別持份者”擁有專屬話語權，避免“一刀切”的民主弊端；分區直選20席，則按地理區域劃分，讓地區居民直接選出代表，確保“基層聲音直達議事廳”。這種“分層分類”的設計，既避免西方“一人一票”的簡單化陷阱，又防止“精英壟斷”，真正實現“不同界別、不同訴求都有管道表達”的公平公正。

