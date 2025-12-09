快評：辦黨慶下基層　鄭麗文展示政治魅力

中評社快評／國民黨南投縣黨部7日舉辦建黨131周年黨慶暨主任委員布達典禮，黨主席鄭麗文被邀上台扭腰擺臀，大跳小蘋果，展現青春活力，並與70年資深黨員一起切黨慶蛋糕，氣氛熱烈。鄭戲稱昨天是上任後最艱困考驗（指大跳小蘋果），戲稱自己“全身上下最發達的肌肉就是『這一張嘴』。”



鄭麗文11月1日上任國民黨主席，迄今僅1個月又9天，已帶起整個黨的氣氛，黨內外都感到不一樣。借地方縣市辦黨慶活動，鄭麗文深入基層，與黨員及其他民眾互動，加深感情交流，増加互信，同時也將自己的理念向基層說明，増加認同感。



從已舉辦黨慶活動的地方縣市的情形看，鄭麗文所到之處均刮起熱情和旋風，政治魅力擋不住，黨員爭相握手合影，國民黨久違的場面再次出現。鄭麗文帶領的國民黨有可能掀起一股新的風潮，支持者對國民黨再次有了期待。



鄭麗文稱自己就“嘴巴”最發達，這當然是戲言。鄭麗文有兩個主要目標，一是要促進兩岸和平，二是要讓國民黨贏得2026、2028的選舉，重奪執政權。上任一個多月，鄭麗文表現不同凡響。她已展示實現目標的方法路徑，也邁出實質的步伐。



國民黨歡慶建黨131週年的活動，宛如選舉造勢場合，鄭麗文展示政治魅力，帶起國民黨氣勢。“努力進前 藍天再現”，民進黨能不害怕？