第四屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽總決賽收官

活動合影。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京12月9日電／據中國台灣網報道，相約鵬城，競聚未來。12月6日，2025第四屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽總決賽在深圳南山圓滿收官，千餘名觀衆現場觀賽。



深圳市人民政府台灣事務辦公室、南山區委區政府相關負責人，海峽兩岸暨港澳參賽選手代表，以及來自台灣的電競文旅交流團等出席活動，共同見證這場兼具競技激情與文化溫情的青年交流盛會。



非遺與電競碰撞



文化跨界破圈



本屆聯賽以電競為紐帶，深化海峽兩岸暨港澳文化交流，助推電競產業與數字創意融合發展。



開幕式上，主題宣傳片《競聚未來》首播即引爆全場。而組委會精心設計的多元環節，更讓賽事成為青年追捧的文化嘉年華——知名藝人蒲熠星攜手KPL傳奇選手Hurt、花海等組成明星職業聯隊，在正賽間隙與總冠軍隊伍展開表演賽，精準擊中青年興趣點；應援粉絲團呐喊、夢奇人偶互動、Coser宅舞秀等環節輪番上演，現場氛圍持續升溫。



閉幕式環節，國家級非遺“英歌舞”與電競的跨界碰撞，成為本屆賽事的創新亮點。激昂的英歌鼓點穿透電競音效，傳統民俗的剛勁舞姿與舞台炫酷燈光交相輝映，讓千年文化基因在青春競技場景中煥發新生。值得一提的是，表演的揭陽市仙橋青年英歌隊曾赴台灣巡演並圈粉無數，領銜人為網紅“億點點”——陳曼婷，於今年10月6日接受央視《焦點訪談》欄目專訪。此次他們再度登台，與兩岸選手共同詮釋“青春競技+傳統文化”的獨特魅力。



音樂製作人羅高丞、女高音歌唱家劉麗琳、唱作人曠駿祥及深圳青年歌手魏詩穎聯袂獻唱歌曲《好風起》，以普通話、粵語、閩南語的溫情演繹，傳遞跨越地域的情感共鳴。

