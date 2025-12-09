第九屆台灣創藝生活節在深圳開幕

開幕式現場。（圖片來源：中國台灣網發） 中評社北京12月9日電／據中國台灣網報導，12月5日，第九屆台灣創藝生活節在深圳舉行開幕式活動。深圳市委常委王強，中國國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言，深圳市台辦主任曾無非等出席了活動。



本次活動在國務院台灣事務辦公室的指導下，由深圳市人民政府台灣事務辦公室與福田區人民政府聯合主辦，旨在進一步促進深台兩地經濟文化交流與合作，增進兩岸同胞的相互瞭解和友誼。台灣創藝生活節自2017年首屆舉辦以來，從一場特色展會，已發展成深台兩地文化創意產業和農特產品交流的新平台。



曾無非在致辭中表示，深圳與台灣，地緣相近、人緣相親、文緣相通、商緣相連，交流合作根基深厚，始終以融合發展為導向，攜手在經貿、文化等領域取得豐碩成果，以務實行動推動兩岸關係和平發展。深台兩地經貿交流合作密切，深圳已成為大陸對台貿易額最大、台資企業最集中、上市台資企業最多、台資金融機構最集中的城市之一。今年以來，深圳圍繞經濟、文化、體育、青年、基層、媒體等重點領域，成功舉辦海峽兩岸交流融合系列活動30餘項，吸引台胞萬餘人、島內青年3000多人參加，搭建起新時代兩岸交流融合發展新平台。



夏立言表示，台灣的文化豐富多元，不僅有傳統的廟會、戲曲表演，還有現代各種文創藝術，今天阿美族群的精彩表演，以及現場台灣藝術博物館木雕、鹿港花獅、南投縣民俗編藝、首次參展的藏山窑等文創工藝，讓大家感受到台灣獨特的文化魅力與藝術之美。我們以自然山水和美麗風景而自豪，台灣的高山茶、日月潭紅茶、阿里山烏龍茶以及咖啡，都是台灣的寶藏。希望通過創藝生活節，能將這些優質農特產品介紹給深圳的朋友們。此外，今年有不少首度參展的廠商，帶著招牌產品亮相，讓大家一探台灣之美。在未來，我們期待台灣能夠與深圳進一步合作，將台灣文創產品帶入更多人的生活，促進兩岸文化交流與融合。