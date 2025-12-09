抗戰中的華僑華人　“小我”也能擔大義

陳方芯（前左三）在話劇《陝北公學》中表演。（圖片來源：人民日報海外版／受訪者供） 中評社北京12月9日電／據人民日報海外版報導，不久前，香港理工大學賽馬會綜藝館內，話劇《陝北公學》上演。聚光燈下，來自香港科技大學的本科生陳方芯深吸一口氣，堅定地念出了最後一句台詞：“陳日梅，黨齡八十三年，享年一百零三歲，為抗戰、為新中國建設奉獻一切，終生無悔。”觀眾發出熱烈掌聲，她的心裡也泛起陣陣漣漪——她所扮演的角色陳日梅，正是她的奶奶。



1938年，陳日梅從馬來西亞奔赴延安，進入陝北公學學習，後來又加入新四軍參加抗日戰爭，用一生詮釋了“身在海外、心系祖國”的信念。80餘年後，她的孫女陳方芯以話劇的形式，追尋奶奶的抗戰足跡。陳方芯說，奶奶歸國抗戰的故事，不僅是一段家族記憶，更是許多華僑青年以行動報國的縮影。作為後輩，要繼承好祖輩的愛國精神，在新時代繼續為祖國建設貢獻力量。



選擇



“他們從南洋、歐美，甚至更遠的地方奔赴延安，不是為了某一個人、某一個家庭，而是為了整個中華民族”



“到前線去、到後方去、到陝北去、到延安去！陝北公學，我們來了！”



不久前，這部由中國人民大學原創的話劇《陝北公學》首次赴香港演出。話劇以抗日戰爭全面爆發為背景，講述陝北公學在民族危亡中誕生，並培養出“革命的先鋒隊”的故事。



陝北公學學員來自五湖四海，有來自四川革命世家的楊白冰，有突破敵人重重封鎖來到延安的鄧友梅，還有來自朝鮮、馬來西亞等地的華僑華人。



短短一年多時間，陝北公學培養出6000餘名抗戰幹部，他們“畢業即上前線”，毅然投身於抗日民族統一戰線的偉大洪流。

