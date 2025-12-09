稅收大數據里的中國經濟亮點

11月16日，一列中歐班列駛出中國鐵路哈爾濱局集團有限公司同江北站換裝場（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，稅收數據是反映一國經濟運行情況的重要指標。國家稅務總局8日公布了今年前11個月稅收大數據，勾勒出充滿韌性和活力的中國經濟發展圖景。



政策效果顯現，經濟穩中向好。



今年以來，國家出台的一系列增量和存量政策持續顯效。



企業設備投資力度持續加大。從今年前11個月的發票等稅收數據看，全國企業採購機械設備金額同比增長10.7%。



促消費政策效應持續釋放。通信、家電零售業被納入消費品以舊換新政策支持範圍，銷售收入同比分別增長20.3%和26.5%。



企業出口韌性足，全國稅務部門為企業辦理出口退稅同比增長6.8%。



國家稅務總局副局長蔡自力介紹，得益於經濟穩中向好等因素帶動，前11個月，稅務部門徵收稅費收入超過29萬億元。其中，在未扣除出口退稅的情況下，稅收收入超過16萬億元，同比增長3.1%。



向“新”而行，新質生產力加快發展。



支持科技創新一直是國家稅費優惠政策的重要內容。今年前10個月，現行支持科技創新和製造業的主要政策減稅降費及退稅23725億元。



以科技創新為引領，新質生產力發展蹄疾步穩。稅收發票數據顯示，今年前11個月，創新產業加快發展，全國高技術產業銷售收入同比增長14.7%；數實融合不斷推進，全國企業採購數字技術金額同比增長10.2%；傳統產業提質升級加速，全國傳統產業採購數字化設備金額同比增長7.6%，採購自動化設備金額同比增長9.3%。