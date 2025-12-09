《中國人權事業發展報告（2025）》發布

中評社北京12月9日電／據新華社報導，近日，由中國人權研究會組織編寫的《中國人權事業發展報告（2025）》（人權藍皮書）正式發布。這是中國人權研究會自2011年以來發布的第15部人權藍皮書。



藍皮書包括總報告、專題報告、個案調研報告共28篇以及附錄。總報告聚焦中國進一步全面深化改革、推進人權事業高質量發展的生動實踐，指出在貫徹落實進一步全面深化改革各項任務過程中，中國對經濟、社會和文化權利以及公民權利、政治權利的保障更加平衡，各類特定群體權益保障更加充分，中國人權事業在各領域全面協調推進。



專題報告主要包括鄉村振興提升人權保障、公民食品安全保障、勞動權利的司法保護、健全醫療救助制度、基本公共教育服務均等化、智慧教育、深化科技體制改革促進文化權利保障、恢復性司法與環境權利保障、民生實事項目人大代表票決制、國家通用語言文字學習、家庭生育支持和服務體系建設、促進婦女平等就業權益、防治中小學校園霸凌等內容，以及2024年國家人權立法分析報告、國際人權交流合作方面的新進展等。



個案調研報告主要聚焦人民城市建設中的人民權利保障、12345政務服務熱線與城市居民權利實踐、網絡空間中的民主權利保障、牧區巡回法庭增強司法救濟的可及性等議題。



中國人權研究會成立於1993年，是國內人權領域最大的全國性學術團體，在聯合國經社理事會享有特別咨商地位。