連續兩日交火,和平聲明簽署不到兩月,泰柬邊境再起衝突。（圖源：央視新聞） 中評社北京12月9日電／據央視新聞報導，12月8日，泰國軍方及柬埔寨方面互指對方在邊境地區發動攻擊。泰國稱將繼續監控柬埔寨的軍事行動，柬埔寨方面則表示泰方企圖蓄意挑起衝突，未對泰軍開火。



此前一天，泰柬邊境於7日再起衝突。泰柬兩國軍方在邊境地區發生交火，雙方互相指責對方率先開槍，泰稱兩人受傷，柬稱未還擊。



連續第二日交火，泰柬各執一詞，對峙升級



泰國第二軍區8日早發布通告稱，柬埔寨軍7日晚間和8日凌晨向泰國多地開火，並在邊境地區調派坦克及火箭發射器。泰國第二軍區隨後予以還擊，稱將繼續監控柬埔寨的軍事行動，並採取一切必要措施，保護民眾安全和國家主權。



泰國陸軍發言人文泰·蘇瓦裡當地時間12月8日在新聞發布會上證實，新一輪泰柬邊境衝突已造成泰方1名士兵死亡、8名士兵受傷。



泰國陸軍發言人還表示，軍方已派出戰機對柬多個軍事目標予以打擊。



泰國總理阿努廷8日就泰柬邊境局勢舉行新聞發布會，他表示，自12月7日起，泰柬邊境多個地區發生衝突。泰國政府正在密切關注局勢發展。



阿努廷稱，他已命令各安全機構全面整合力量，確保公共安全。泰國政府重申，泰國將堅定維護國際法所保障的主權和領土完整，並享有合法自衛權。國家安全委員會已召開會議，會議決定在與當前形勢相符的所有情況下開展軍事行動。如有必要，還將採取進一步的軍事行動。