我國成功發射衛星互聯網低軌15組衛星

12月9日6時11分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將衛星互聯網低軌15組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，12月9日6時11分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將衛星互聯網低軌15組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



這次任務是長征系列運載火箭的第613次飛行。