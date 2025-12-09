中社部就新發布的社工相關文件答記者問

中評社北京12月9日電／據新華社報導，2025年版《社會工作者職業資格考試大綱》12月9日在“中國人事考試網”發布。近日，中央社會工作部有關部門負責同志就大綱修訂等情況回答了記者提問。



問：大綱修訂的背景是什麼？



答：黨的二十屆三中全會對加強社會工作者隊伍建設提出了明確要求。黨的二十屆四中全會進一步提出“加強社會工作者隊伍建設，提高專業化服務水平”。中央社會工作會議對有關工作進行了專門部署。



社會工作者職業資格考試是提升社會工作者隊伍職業化專業化水平的重要途徑。截至目前，全國累計有202.5萬人通過考試取得職業資格證書，形成了一支具有一定規模的專業力量。



為全面貫徹落實黨中央決策部署，更好滿足廣大人民群眾的多層次多樣化服務需求和社會治理現代化的客觀需要，建強用好社會工作者隊伍，中社部修訂了大綱，以此引導和幫助廣大社會工作者，學習掌握開展社會工作服務的專業理念、知識與方法，提升服務群眾能力素質。



問：大綱主要修訂了哪些方面？



答：大綱主要從四個方面進行了修訂完善。一是進一步強化政治引領。明確堅持中國共產黨的全面領導、堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導、堅持踐行社會主義核心價值觀、堅持以人民為中心、堅持踐行新時代黨的群眾路線、堅持走中國特色社會主義社會治理之路等社會工作服務的基本原則。新增“開展社會工作服務應重點掌握的相關政治理論”專章，列入黨的二十大和二十屆歷次全會精神，習近平總書記對社會工作的重要指示，習近平總書記關於基層治理的重要論述和中央社會工作會議精神等並持續補充。



二是進一步突出文化自信。新增專節闡釋中華優秀傳統文化和革命文化、社會主義先進文化是社會工作服務專業價值和道德規範的文化基礎。

