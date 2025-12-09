亞股普遍輕微下滑　港股續跌近1％跑輸區內

中評社香港12月9日電／市場觀望美聯儲本周議息，亞太區主要股市今日（9日）普遍下滑，但跌幅輕微。內地滬深兩市偏軟，滬綜指午後最新報3，916，跌7點或0．2％；深成指跌35點或0．3％，報13，294。港股續弱，恒指承上日跌勢，最新報25，515點，續跌249點或近1％，跑輸區內，成交1，152億元。



台股跌81點或0．3％，報28，221。台積電微跌0．3％、鴻海升1．1％。日經指數午後微跌9點，報50，572點。迅銷、軟銀及日立微跌0．1％至0．8％、松下、東電升1．6％至2．4％。南韓Kospi跌13點或0．2％，報4，141點。三星電子跌1％、SK海力士跌1．7％、韓華航太升2％。



澳洲央行維持現金利率於3．6％不變，符預期。澳洲200指數尾市跌34點或0．4％，報8，590點。麥格理集團跌0．7％。紐西蘭50指數尾市跌31點或0．2％，報13，454點。星股升11點或0．3％，報4，518點。星展升0．3％、大華銀行跌0．4％、華僑銀行升0．6％。菲股假期後復市回吐0．2％。印尼IDX跌0．4％、馬來西亞KLCI跌0．2％、泰國SET 50微升0．2％。越南河內指數跌1．1％、胡志明指數跌0．6％。