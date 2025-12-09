英法德烏領導人：烏克蘭需要有力的安全保障

烏克蘭將美和平計劃比作《慕尼黑協定》（圖片來源：央視網） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，英國首相斯塔默8日在首相府唐寧街10號同烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍、德國總理默茨舉行會談，強調烏克蘭需要強有力的安全保障。



唐寧街10號發言人說，與會領導人指示各自國家安全事務助理在今後幾天繼續討論，同時強調，需要在烏克蘭實現公正且持久的和平，其中包括強有力的對烏安全保障。



發言人說，與會領導人同意，歐洲必須與烏克蘭站在一起，加強烏克蘭能源設施防禦能力。與會領導人還討論了利用俄羅斯遭凍結資產支持烏克蘭重建方面取得的“積極進展”。



會晤結束後，斯塔默和澤連斯基同其他歐洲盟友通電話，向他們通報此次會談情況。



澤連斯基當晚在社交媒體發文說，他已抵達比利時首都布魯塞爾，將同北約秘書長呂特、歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩會晤。9日，他將前往意大利首都羅馬，會晤意大利總理梅洛尼。



美國和烏克蘭代表團6日結束在美國佛羅里達州連續3天的會談，雙方主要討論了領土和安全保障問題。美國總統特朗普7日稱澤連斯基尚未閱讀美方提出的俄烏“和平計劃”，並對此表示“失望”。烏談判代表團團長烏梅羅夫8日說，當天將向澤連斯基匯報與美方會談情況和所有文件。