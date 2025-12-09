【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
】
我國成功發射遙感四十七號衛星
http://www.CRNTT.com
2025-12-09 14:55:39
12月9日11時41分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將遙感四十七號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖片來源：新華社）
中評社北京12月9日電／據新華社報導，12月9日11時41分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將遙感四十七號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
遙感四十七號衛星主要用於國土普查、城市規劃、路網設計、農作物估產、環境治理和綜合防災減災等領域。
這次任務是長征系列運載火箭的第614次飛行。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
我國成功發射衛星互聯網低軌15組衛星
(2025-12-09 14:54:20)
海南商業航天產業蓄勢起飛
(2025-12-01 10:35:27)
10次！文昌發射場年發射量首次達到兩位數
(2025-12-01 10:34:52)
我國成功發射實踐二十八號衛星
(2025-12-01 09:45:10)
航天局印發商業航天高質量安全發展行動計劃
(2025-11-27 12:37:12)
中國明年將發射4艘飛船 2艘載人
(2025-11-27 12:22:34)
神舟二十二號飛船載貨飛赴中國空間站
(2025-11-25 12:57:45)
未來五年 中國將尋找“第二個地球”
(2025-11-25 12:04:02)
神舟二十二號飛行任務標識發布
(2025-11-25 11:36:48)
即將返回 神二十太空出差完成了哪些任務？
(2025-11-14 15:21:36)