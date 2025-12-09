】 【打 印】 
我國成功發射遙感四十七號衛星
12月9日11時41分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將遙感四十七號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京12月9日電／據新華社報導，12月9日11時41分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將遙感四十七號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

　　遙感四十七號衛星主要用於國土普查、城市規劃、路網設計、農作物估產、環境治理和綜合防災減災等領域。

　　這次任務是長征系列運載火箭的第614次飛行。 


