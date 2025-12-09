日本有識之士要求高市早苗撤回涉台錯誤言論

日本首相高市早苗在多個場合發表涉華錯誤言行（圖片來源：央視網） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，8日下午，日本民間團體“繼承和發展村山談話會”組織日本學界、前政府高官、媒體界等領域十餘名人士在東京針對首相高市早苗涉台錯誤言論召開記者會。與會人士指出，高市言論明顯偏離歷屆日本政府在台灣問題上的基本立場。他們強烈要求高市立即撤回相關表述，避免日中關係進一步緊張化。



記者會上，“繼承和發展村山談話會”理事長藤田高景宣讀了要求高市撤回涉台錯誤言論的聲明。



聲明說：“高市此次在國會上的答辯，已經與以往日本政府在台灣問題上的答辯明顯不同，等同於首次在國會表明一旦‘台灣有事’，日本將進入戰爭體制。這種表述幾乎可被視為日本軍國主義的復活。此次的緊張局勢是由日本方面引發，但日本卻擺出‘受害者’姿態，這種做法不可能推動事態解決。高市必須承認台灣問題是中國內政，應立即撤回此次錯誤言論。”



與會人士紛紛針對高市言論表明態度。日本青山學院大學名譽教授羽場久美子指出，高市涉台言論與戰後既定的國際秩序相背離。她強調，1943年《開羅宣言》和1945年《波茨坦公告》等文件已明確界定了台灣的歸屬，高市言論已偏離日本政府以往基本立場。



日本國際政治學者、前外交官東鄉和彥表示，高市涉台言論使當前日中關係陷入十分嚴峻的局面。他說，1972年日中聯合聲明中關於台灣問題的表述，是雙方經過嚴肅談判才最終確定的，中國方面也一直明確要求日本嚴格遵守，高市理應對此予以重視。



日本政治經濟學者植草一秀指出，高市一方面聲稱自己無意將涉台言論作為政府的統一見解，另一方面又稱自己的答辯“不改變日本政府的一貫立場”，這種矛盾的解釋只能被解讀為試圖掩飾問題或轉移論點。植草認為，高市對於自身言論中的錯誤不應繼續掩飾或迴避，而應以謙遜態度加以糾正。



日本《世界》雜誌前總編、岩波書店前社長岡本厚指出，高市頻繁提及同中國“對話”，但真正的對話必須以尊重對方、保持平等立場並努力理解對方為前提，“以高市目前的態度，根本無法構成真正意義上的對話”。