我國貨物貿易進出口連續10個月保持增長

中評社北京12月9日電／據新華社報導，海關總署12月8日發布數據：今年11月份，我國貨物貿易進出口3.9萬億元，同比增速回升至4.1%，從2月起連續10個月保持同比增長。



其中，11月出口2.35萬億元，進口1.55萬億元，同比分別增長5.7%和1.7%，與上月相比，增速分別加快6.5個和0.3個百分點，外貿韌性和活力持續彰顯。



從累計看，前11個月進出口總值為41.21萬億元，同比增長3.6%，增速與前10個月持平。



具體來看，前11個月，我國出口和進口分別達到24.46萬億元、16.75萬億元，同比增長6.2%、0.2%。其中，包括“新三樣”、船舶在內的機電產品是出口主力，增長8.8%，占同期我國出口總值的60.9%。時值北半球冰雪運動旺季，下半年以來，我國對中東歐出口溜冰鞋、對北美市場出口滑雪服等冰雪運動產品增速都超過兩位數。



民營企業加速“揚帆出海”。前11個月，我國外貿主力軍、民營企業進出口23.52萬億元，同比增長7.1%，有進出口記錄的民營企業數量同比增加6.6萬家。11月當月進出口增速比上月加快3.9個百分點。



市場開拓成效顯著。前11個月，我國對第一大貿易夥伴東盟進出口6.82萬億元，同比增長8.5%；對非洲、拉美和歐盟進出口分別增長18.7%、5.6%、5.4%。



海關總署統計分析司司長呂大良表示，我國堅持開放合作、互利共贏，不斷拓展與貿易夥伴的雙向合作。前11個月，我國與全球110多個國家和地區實現出口、進口同時增長，比去年同期增加20多個。



此外，我國給予所有已建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇生效已滿一年。一年來，我國自最不發達國家進口規模累計增加550多億元。



再過10天，海南自由貿易港將正式啟動全島封關。據海關統計，11月當月，海南自由貿易港進出口同比增長9.1%。前11個月，我國自由貿易試驗區和海南自由貿易港進出口合計8.07萬億元，同比增長5.2%，占我國外貿近兩成。