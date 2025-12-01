紀念劉銘傳撫台140周年　兩岸共承愛國志

12月9日上午，“紀念劉銘傳撫台140周年兩岸交流活動暨兩岸名家書畫展”在北京台灣會館隆重開幕（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月9日電（記者 陳思遠）今年是劉銘傳撫台140周年，也是台灣建省140周年。12月9日至15日，由中華全國台灣同胞聯誼會指導的紀念劉銘傳撫台140周年兩岸交流活動在北京、安徽兩地舉辦。9日上午，“紀念劉銘傳撫台140周年兩岸交流活動暨兩岸名家書畫展”在北京台灣會館隆重開幕。



全國台聯副會長楊毅周在發表講話時表示，回望140年前波瀾壯闊的歷史成就，為的是引領兩岸同胞特別是青年一代，傳承愛國薪火，共創美好未來。140年前，台灣建省標誌著台灣正式成為中國省級行政單位，有力抵禦了世界列強對台灣的覬覦與瓜分企圖，從制度上夯實了台灣作為中國領土不可分割一部分的地位。



楊毅周表示，140年前，劉銘傳臨危受命渡海赴台，帶領台灣軍民一道浴血奮戰，徹底粉碎了侵略者占領台灣的圖謀。140年前，劉銘傳首任台灣巡撫，“凡百新政、次第舉行”創下多項“台灣第一”乃至“中國第一”，台灣一躍成為晚清最進步的省。劉銘傳作為“台灣近代化之父”，其愛國自強的民族情懷，保台、建台的歷史功績，是兩岸同胞的共同歷史記憶和寶貴精神財富，島內隨處可見的“銘傳記憶”見證著兩岸同屬一中的歷史淵源。今天，我們紀念劉銘傳撫台140周年，更要從歷史中汲取前行的智慧和力量，銘記台灣同胞始終與祖國同呼吸、共命運、不分離的血肉聯繫，認清“台獨”從來不是歷史，也不是現實，更沒有未來的失敗結局，與台灣同胞一道團結一致、攜手同心，共同推進祖國統一的正義事業，共創民族復興的美好未來。

