對拉美行動未啟　美防長已背“戰爭罪”嫌疑

12月6日，美防長赫格塞思在加利福尼亞州發表講話。（圖源：央視新聞） 中評社北京12月9日電／據央視新聞報導，自進入12月以來，美國與委內瑞拉間的緊張局勢持續升級。在美總統特朗普與委總統馬杜羅都證實與對方通過電話後，特朗普重申，很快將對拉丁美洲“販毒行動”展開地面打擊。馬杜羅則表示，委拒絕“奴隸式和平”，如有必要可能進行“武裝鬥爭”。



正當美國對拉美地區的“地面行動”還未啟動之時，美防長赫格塞思卻已經背上了“戰爭罪”的嫌疑。



美防長被曝打擊“販毒船”時下令“不留活口”



早在11月28日，《華盛頓郵報》就援引知情人士消息曝料，美軍9月2日在加勒比海對一艘所謂“販毒船”發射導彈打擊後，繼續對船上兩名生還者實施打擊，赫格塞思曾下令“不留活口”。



對這一曝料，有美國高級司法分析師評論道，赫格塞思的言行已經構成“戰爭罪”，所有參與其中的相關人員也難辭其咎。



面對涉嫌戰爭罪指控，赫格塞思立即反擊稱相關說法是“假新聞”。特朗普也出面為其辯護。



按特朗普的說法，雖然他不支持對“販毒船”實施二次打擊，但是特朗普表示，赫格塞思已經明確否認相關報導的真實性，而特朗普本人選擇相信赫格塞思。



特朗普發聲“滅火”赫格塞思卻改口“甩鍋”



令人唏噓的是，當特朗普還在為自己“滅火”時，赫格塞思卻在社交媒體上拿此事開起了玩笑。