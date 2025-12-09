【
普京：今年底俄通脹率將在6%左右甚至更低
2025-12-09 15:53:55
中評社北京12月9日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京8日在戰略發展和國家項目委員會會議上宣布，到2025年底，俄羅斯通脹率將在6%左右甚至更低。
普京表示，隨著通脹率下降，俄國內生產總值（GDP）增速也在放緩。到年底，GDP增速將降至1%左右。
俄羅斯總理米舒斯京在會議上說，儘管面臨制裁壓力，俄羅斯過去三年GDP增長近10%。他說，俄羅斯經濟增長勢頭優於許多歐洲國家，“儘管有人試圖遏制俄羅斯經濟發展，但俄羅斯經濟仍在向前邁進。”
