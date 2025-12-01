劉銘傳精神啟示當下　賡續精神促和平

台灣世界和平親善會理事長余淑琴接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）今年是劉銘傳撫台140周年，亦是台灣建省140周年。12月9日上午，“紀念劉銘傳撫台140周年兩岸交流活動暨兩岸名家書畫展”在北京台灣會館開幕，兩岸同胞共同追憶這位晚清名臣的治台功績，共話其愛國精神的時代價值，凝聚起推動兩岸和平發展的共識。



劉銘傳，安徽肥西縣人。1884年4月，清廷召劉銘傳進京，授以巡撫銜督辦台灣軍務。劉銘傳上《海防十策》奏折，被採納，遂赴台抗法。1885年10月，清政府決定台灣正式建省，改福建巡撫為台灣巡撫，任命抗法有功的原福建巡撫劉銘傳為第一任台灣巡撫，其治台事跡與家國情懷跨越百年，至今仍深深鐫刻在兩岸同胞心中。



“劉銘傳是歷史的傳奇，是兩岸和平的使者，在兩岸人民之間記憶深刻。”台灣世界和平親善會理事長余淑琴在活動現場接受記者採訪時表示，在台灣，以劉銘傳之名命名的地理標識遍布全島，大陸亦有劉銘傳故居等場所，成為傳承其精神的重要載體。她說道，劉銘傳的精神是致力於推動兩岸和平發展與文化傳承。在當前兩岸局勢下，和諧、和睦、和美、和平，是兩岸人民和全世界人民所追求的共同理念，因此，這份歷史記憶，需要我們後輩代代賡續。



安徽省劉銘傳研究會會長、劉銘傳五世嫡孫劉學宣向記者介紹，劉銘傳受命撫台、督辦台灣軍務之時，他毅然變賣家中多畝土地與房產，購置槍炮，帶領136名劉家子弟兵遠赴台灣，抱定“壯士一去不復返、以身許國”的決心投身治台大業。在台七年間，他不僅將個人薪俸投入台灣建設，還把帶去的親信全部留下助力當地發展，以實際行動詮釋著捨家為國的赤誠。

