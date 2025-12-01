中評現場：台灣會館書畫展　筆墨追憶劉銘傳

海協會原會長汪道涵題寫的書法作品“台灣首任巡撫劉銘傳”（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）“台灣首任巡撫劉銘傳”，海協會原會長汪道涵題寫的書法作品蒼勁有力、筆力千鈞，懸掛於北京台灣會館之內，與館內濃鬱的紀念氛圍相契合。12月9日，“紀念劉銘傳撫台140周年兩岸交流活動暨兩岸名家書畫展”在京開幕，91位兩岸書畫名家的100餘幅作品集中亮相，以筆墨丹青為媒，追憶晚清名臣劉銘傳的治台功績，傳承跨越海峽的愛國薪火。



活動現場，兩岸同胞、藝術家們，在一幅幅書畫作品前駐足觀賞、細細品讀。會館內燈光柔和，照在或雄渾豪放、或清雅雋秀的作品之上，將劉銘傳的傳奇人生與家國情懷娓娓道來。據現場講解員介紹，此次展出的作品大多取材於劉銘傳赴台抗法的壯烈事跡、治理台灣的革新舉措以及他生前創作的詩詞佳作，每一幅作品都承載著創作者對劉銘傳的敬仰之情。



在眾多展品中，一幅再現劉銘傳抗法保台戰鬥場景的畫作尤為引人注目。畫面中，劉銘傳身著戎裝、神情堅毅，率領清軍將士與台灣少數民族同胞並肩作戰，生動還原了當年“眾志成城抗外敵”的熱血瞬間。這幅畫背後有著一段感人的歷史。在這場戰鬥結束後的第四天，劉銘傳便寫下一份詳實的作戰報告呈送清廷，專門為包括少數民族將士在內的參戰官兵請功，盡顯其體恤將士、一視同仁的胸襟與擔當。



會場一側的現場創作區更是氣氛熱烈，幾位兩岸書畫名家揮毫潑墨、即興創作，以筆墨抒情。一位書法家凝神靜氣，提筆蘸墨，“民族英雄，兩岸同仰”八個大字一氣呵成，筆勢流暢、氣韵生動。在旁觀看的台胞不禁由衷贊嘆：“寫得真好！”



“銘鏤感德風，施政七年績垂千古；傳流同祖澤，峽分兩岸人繫一心。”一幅工整的對聯道出了兩岸同胞對劉銘傳的共同緬懷。此次書畫展為兩岸同胞共敘歷史記憶、共話家國情懷的搭建了重要平台。通過筆墨丹青的傳承，這份跨越百年的家國情懷將不斷延續，為推動兩岸和平發展凝聚起更深厚的力量。

