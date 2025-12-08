歷史首次！立會現屆及候任議員齊亮相顯團結

香港特區第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員同時亮相（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月10日電（記者 盧哲）隨著立法會換屆選舉圓滿結束，90位議員全部選出，香港特別行政區第八屆立法會已順利組成。9日，香港特區第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員同時亮相，在立法會大堂會見傳媒。據介紹，這是立法會成立以來首次有次安排。立法會主席梁君彥表示，共同亮相體現團結一心。



香港特區第八屆立法會選舉12月7日舉行，新一屆立法會90名議員8日已全部選出，他們的任期將於2026年1月1日開始，任期4年。9日上午，香港特區第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員集體來到立法會綜合大樓大堂。一百多位議員齊聚一堂，在活動開始前已經在熱情聊天，氣氛融洽。立法會秘書處表示，此次是立法會成立27年以來，首次安排現屆和候任議員一同見傳媒。



活動開始後，立法會主席梁君彥首先發言。梁君彥說， 剛剛在星期日舉行的立法會換屆選舉，順利選出90位愛國愛港、德才兼‍備的議員。“今日，我和第七屆的現任議員，與第‍八‍屆的候任議員，團結一心，一‍起與大家見面。”



梁君彥提到，過去這兩星期，全社會上下一心應對大埔火災；參選人亦暫時放下選舉工程，全力支援災民，展現出同舟共濟、救急扶危的無私精神。與此同時，立法會換屆選舉如期舉行，順利完成。“我和各位議員一樣，衷心感‍謝特區政府同時將救災與選舉兩件大事辦好。”梁君彥說，今次選舉，每個選區、每個界別都有良性競‍爭，大家比能力、拼政綱，展現了一場優質民主選舉。即使來自不同的專業或地區背景，大家均帶著中央和香港特區的重託和期望，進入議會，盡快展開他們的工作。