三峽後續工作取得重要階段性成效

雲霧中的三峽大壩。（圖源：光明日報） 中評社北京12月9日電／據光明日報報導，長江三峽水利樞紐工程（以下簡稱“三峽工程”）是我國治理、開發和保護長江的關鍵性骨幹工程，是當今世界最大的水利樞紐工程。三峽庫區是百萬移民安置地，同時也是長江經濟帶發展、新時代中部崛起和西部大開發等國家戰略的重要支點。



三峽工程全面運行以來，發揮了巨大綜合效益。以三峽工程為核心的梯級水庫群形成了長江流域防洪體系新格局，荊江河段防洪標準提高到100年一遇。截至2024年底，三峽工程累計汛期攔洪2132億立方米，有力守護了長江中下游安瀾；累計發電量達17448億千瓦時，多年平均發電量約占全國水電產量10%，相當於節約標準煤5.35億噸，減少二氧化碳排放13.96億噸，成為國家重要綠色清潔能源基地；累計過閘貨運量21.62億噸，2024年達到1.57億噸，是三峽工程建設前最大年通過量的8.7倍，連續10年位居世界內河水運榜首；累計為長江中下游調節補水2734天，補水總量3602億立方米，有效保障了長江中下游工農業生產和沿江城鎮用水，成為國家重要淡水資源戰略儲備庫和長江中下游供水補水的“壓艙石”。



2009年如期完成三峽工程初步設計任務後，為確保三峽工程長期安全運行並持續發揮綜合效益、更多更好地造福廣大人民群眾，《三峽後續工作規劃》於2011年開始實施。15年來，三峽後續工作取得了重要階段性成效，保障了三峽工程運行安全並持續發揮巨大綜合效益，維護了三峽庫區地質安全和生態安全，促進了三峽移民安穩致富以及庫區經濟社會發展。



實現了移民安穩致富的階段性目標。三峽庫區GDP、固定資產投資、城鄉居民人均可支配收入年均增長率分別為11.1%、9.1%、9.4%，庫區群眾和移民群眾獲得感持續增強。累計新增就業崗位94.1萬個，培訓移民100.6萬人次，培育形成了一批特色農業品牌，扶持了一批生態工業園和重點景區建設。三峽庫區完成324個城鎮移民小區綜合幫扶和968個農村移民安置區精準幫扶，移民安置區基礎設施和公共服務設施不斷完善，出省外遷移民生產生活條件普遍改善，大部分移民已逐步融入遷居地。



生態環境質量持續改善。庫區幹流國控斷面水質穩定達到Ⅱ類標準，重要支流Ⅲ類及以上水質占監測斷面總數的90%以上，支流富營養化得到初步控制。庫區林地面積增加2880平方千米，森林覆蓋率突破50%。消落區保留保護面積突破70%，生態功能逐步恢復。庫區水土流失狀況顯著改善，水土流失面積減少5700平方千米。水生生態系統逐步趨向新的平衡，生物多樣性保護效果顯著，魚類總資源量增加，珍稀動植物保護成為三峽生態環境向好的“綠色名片”。