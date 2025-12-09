特朗普：允許英偉達向中國出售H200芯片

中評社香港12月9日電／美國總統特朗普當地時間8日在社交媒體上發文宣布，美國政府將允許英偉達向中國出售其H200人工智能芯片，但對每顆芯片收取一定費用。



《紐約時報》稱，H200芯片為英偉達“性能第二強”的芯片。特朗普表示，美方將從相關芯片出口中收取 25% 的分成。他還稱，美國商務部正在敲定相關安排細節，同樣的安排也將適用於超微半導體公司、英特爾等其他人工智能芯片公司。



路透社稱，在特朗普宣布這一消息後，英偉達股價在盤後交易中上漲了1.2%。



路透社稱，此舉標誌著特朗普政府政策的轉變，其政府最初限制向中國出售人工智能芯片，對英偉達首席執行官黃仁勛來說則是一場“重大勝利”，他曾花費數月時間游說白宮放寬出口限制。



黃仁勛曾多次公開表態強調中國市場的重要性。據美國福克斯新聞20日報導，黃仁勛敦促美國和中國穩定貿易關係。他認為，進入中國市場對於美國在人工智能領域的競爭力至關重要。黃仁勛10月在接受採訪時還表示，“傷害中國的事情，往往也可能傷害美國，甚至會更嚴重。”



在10月29日中國外交部例行記者會上，有記者就“黃仁勛表示，希望美國生產的人工智能芯片能夠在華銷售”一事提問稱，中方是否歡迎美國在華銷售人工智能芯片？對此，發言人郭嘉昆表示，具體問題建議向中方主管部門詢問。中方已多次表明在美輸華芯片問題上的原則立場，希望美方以實際行動維護全球產供鏈穩定。