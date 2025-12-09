韓國出口逼近日本　期待追平乃至反超

中評社香港12月9日電／今年韓國出口額可能歷史性逼近日本，兩國差距收窄至不足300億美元，這一突破引發韓國產業界對首次追平乃至反超日本的高度期待。



《韓國時報》12月7日報導，韓國國際貿易協會統計，今年1至10月韓國出口總額為5791億美元，日本為6061億美元，差距較2024年全年差距（1224億美元）大幅縮減，並為有記錄以來的最低水平。報導稱，韓國在2024年上半年短暫將同日本的出口差距壓縮至32億美元，但受下半年國際市場波動影響，差距再度拉大。今年以來隨著半導體價格和訂單回升，韓國出口再次強勢反彈。



不過，韓聯社分析指出，韓國出口的改善高度依賴半導體產業。若剔除這一品類，今年出口反而出現負增長。韓國產業通商資源部數據顯示，今年1至11月韓國累計出口額同比增長2.9%，但除半導體外的其他品類出口同比下降1.5%。今年11月，韓國半導體出口額同比增長38.6%，達到172.6億美元創歷史新高，在出口總額中的占比升至28.3%，為今年以來最高水平。而在20年前，半導體出口占比長期維持在10%左右。



韓聯社認為，目前韓國出口結構明顯集中於單一關鍵品類。在主要15個出口品類中，除半導體、汽車、船舶、生物健康和電腦外，其餘10個品類均出現下滑，石油化工、鋼鐵、石油產品、汽車零部件及無線通信設備均不同程度萎縮。韓聯社將該現象解讀為“半導體超級周期造成的出口錯覺”，並強調若半導體景氣下降，將給韓國經濟帶來重大衝擊。