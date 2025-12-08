特寫：立會主席“倒數” 議員與梁君彥握手

立法會主席梁君彥（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月10日電（記者 盧哲）9日，香港特區第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員同時亮相，在立法會大堂會見傳媒並大合影。立法會主席梁君彥表示，共同亮相體現團結一心。



中評社記者注意到，距離2026年1月1日第八屆立法會議員上任日期臨近，早期已宣佈不參選立法會的梁君彥“立法會主席”日子也開始倒數。當天的活動或許將是他作為立法會主席帶領全體議員參加的最後的公開活動。在全體議員大合影之後，與梁君彥有緊密合作的第七屆立法會內務委員會主席李慧琼議員首先與梁君彥緊緊握手，隨後多位資深議員，包括陳振英、吳秋北、吳永嘉、陳克勤、何俊賢、陳紹雄、盧偉國及簡慧敏等，都特意穿過人群來到梁君彥身邊，握手或拍肩，似乎有不少“戰友之情”的話別之感。



9月29日，梁君彥作為本屆議會中首位議員宣佈不再參選第八屆立法會。他在會見傳媒時說，自己曾與家人就此商量，考慮到已年屆七十。因此決定不再參選第八屆立法會。



梁君彥已擔任立法會議員21年，自2004年開始進入立法會代表工業界(第一)，並由2016年10月起一直擔任立法會主席，至今已9年。梁君彥說：“過去9年，我盡我所能，帶領立法會克服重重困難，同時提升立法會的硬件和軟件，與時並進。”“我很榮幸在過往多年能有機會服務我所屬的工業界及全港市民，見證香港迎難而上、克服困難，並繼續創出好成績。”



在當天的活動中，梁君彥也致辭表示，今次立法會選舉進一步彰顯了“愛國者治港”的良好局面，對推動深入改革，實現更好發展，是有重大意義。新一屆立法會有50位連任議員，有40位新面孔。“我鼓勵新舊議員多些溝通和交流，做到薪火相傳。我亦很有信心，立法會秘書處會‍一‍如以往，為議員提供高質高效的專業支‍援和服務，透過不同渠道協助新議員盡快熟悉議‍會運作、投入議會工作。”