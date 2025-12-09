日学者：高市撤回涉台言論是唯一解決辦法

中評社北京12月9日電／據人民日報報導，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，激起了中國政府與民眾的強烈不滿。遺憾的是，無論是高市早苗本人、日本政府，還是部分日本民眾，都未能充分理解中國方面憤怒的根本原因。



高市早苗的言論嚴重違反國際法與《聯合國憲章》，屬於公然干涉中國內政。從字面意思來看，其言論無異於否定《日中聯合聲明》中明確確立的一個中國原則，等同於否定日中關係政治基礎。中國政府對此的批評完全正當、無可非議。日本政府動輒指責中國正試圖改變現有秩序，但事實上，企圖破壞戰後國際秩序、改變台海現狀的正是日本政府自身。



日本政府應當重新確認《日中聯合聲明》的核心內容，重新理解日中邦交正常化前後日本主張的“一個中國”所蘊含的重要意義。值得注意的是，日本國內部分政治勢力借著中國對高市早苗言論的強烈抗議、堅決反對，大肆宣揚所謂“中國威脅論”，以極其簡單且危險的邏輯否定日中四個政治文件精神。更有輿論無端指責“中國的高壓態勢令人反感”。這種過於拙劣的反應，完全不顧事情曲直，卻在當前日本政治思潮右傾化加劇的背景下愈發盛行，這也恰恰是高市早苗涉台錯誤言論得以出現的重要土壤。



11月21日，日本內閣官房長官木原稔在記者會上稱，“如果有可能引發誤解之處，今後必須極為謹慎地應對”。這事實上間接承認了高市早苗涉台言論的不當性。但從事情的嚴重性來看，日本政府必須明確糾正錯誤言論並作出道歉，僅以“引發誤解”為由搪塞，根本無法向中國展現誠意。



所謂“存亡危機事態”的法理依據來自2015年日本國會強行通過的新安保法案。日本本應作為踐行“和平憲法”的和平國家，洗刷過去侵略國的污名。但近年來卻出現了倒行逆施的動向，這是極其令人遺憾的。“安保三文件”事實上可以決定實施“先發制人”攻擊戰略，在這個意義上屬於違憲文件。高市早苗涉台錯誤言論嚴重破壞日中互信，反復標榜“守護國家與民眾”的首相，如今卻親手嚴重損害了“國家與民眾”的安全，其負面影響勢必波及日本政治、經濟、旅遊、教育等多個領域。