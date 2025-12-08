兩屆議員齊亮相 江旻憓等新議員矚目

立法會主席梁君彥與成功連任的姚柏良握手（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月10日電（記者 盧哲）香港特區第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員9日同時亮相，在立法會大堂會見傳媒並大合影。新一屆立法會有50位連任議員，有40位新面孔。剛剛完成“投票”洗禮的新當選議員成為矚目對象，包括巴黎奧運會女子重劍金牌得主江旻憓、以及曾5次參選都落敗，今次第6次參選並高票當選的方國珊。



香港特區第八屆立法會選舉12月7日舉行，新一屆立法會90名議員8日已全部選出，他們的任期將於2026年1月1日開始，任期4年。9日上午，香港特區第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員集體來到立法會綜合大樓大堂會見傳媒。立法會秘書處表示，此次是立法會成立27年以來，首次安排現屆和候任議員一同見傳媒。



中評社記者在現場看到，在活動開始前半小時，兩屆一百多位議員都已來到立法會大樓大堂，互相交談，氣氛融洽。立法會主席梁君彥抵達後與成功連任的姚柏良握手。由旅遊界轉戰選委界的姚柏良取得1397票，成為該界別的“票王”。



巴黎奧運會女子重劍金牌得主江旻憓參選立法會備受關註，她最終成功晉身立法會任新一屆的旅遊界立法會議員。當天江旻憓打扮樸素，站在角落的位置，十分低調。



另一位備受矚目的新當選議員則是西貢區議員方國珊。她曾5次參選立法會但都落敗，今次是第6次參選，結果在立法會選舉新界東南選區取得58000多票，成為今屆直選的“票后”，也成為輿論關注焦點。方國珊在回顧17年參選之路時說，每一票都非常重要，“其實沒有奇蹟，只是累積才有成績”。而她除了深耕地區多年終於有收穫外，還被人注意的是，方國珊出身於亞洲電視（ATV）藝員訓練班，曾是亞視花旦，當年她以標緻的娃娃臉和短髮造型著稱，最經典的代表作是1986年在電視劇《哪吒》中反串飾演主角“哪吒”。



