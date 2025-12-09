中方未接聽日本“熱線”電話？外交部回應

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京12月9日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆12月9日主持例行記者會。



彭博社記者提問，有消息稱，關於日本自衛隊的戰鬥機“雷達照射”問題，中方沒有接聽日方的“熱線電話”。中方對此有何回應？



郭嘉昆表示，中國海軍發言人12月7日已經明確表示事先公布了訓練的海空域。具體的情況建議向中方主管部門進一步詢問。



在當天例行記者會上，郭嘉昆再度強調，中方在有關海空域開展演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關的操作專業規範，無可非議。